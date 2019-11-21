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Kırklareli'nde dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Kırklareli'nde "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık ve internet güvenliği eğitimi verildi.

21.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:14Kırklareli'nde dijital okuryazarlık eğitimi verildi
'nde "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında dijital okuryazarlık ve internet güvenliği eğitimi verildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca Cola Türkiye'nin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirilen eğitime, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Atalay, İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rengin Ak, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Habitat Derneği Girişimcilik Programları Eğitim Koordinatörü Nazan Bütüner, eğitimde, internet, internet güvenliği, internet hukuku, siber zorbalık, sosyal medya araçları ve dijital okuryazarlık konularında öğrencilere bilgiler verdi.
İnternet kullanımında ebeveyn bilgi güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Bütüner, dijital çağda internet ve sosyal medya araçlarının insan hayatında büyük yer edindiğini belirtti.
İnternet güvenliği açısından sosyal medyadan alınan mesajların sorgulanması ve analiz edilmesi gerektiğini aktaran Bütüner, "Dijital okuryazarlık da internet üzerinden aktif olarak araştırma yapmayı ve internetin faydalarından yararlanmayı amaçlamaktadır. Bu hususta dijital ortamda doğru bilgiye ulaşmayı, üretmeyi ve paylaşmayı bilmeliyiz." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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