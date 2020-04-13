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Kırklareli'nde "Dokuz sekizlik" evde kal konseri

Kırklareli'nde "Dokuz sekizlik" evde kal konseri Davullarla zurnalarla "Evde kal" dediler Kırklareli'nin Vize ilçesinde davullarla zurnalarla dokuz sekizlik "Evde kal" konseri düzenlendi.

13.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:53
Kırklareli 'nde "Dokuz sekizlik" evde kal konseri
Davullarla zurnalarla "Evde kal" dediler
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Vize ilçesinde davullarla zurnalarla dokuz sekizlik "Evde kal" konseri düzenlendi. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp ve beraberindeki müzisyenler ilçede traktör kasasında sokak sokak gezerek oyun havaları çaldı. Balkonlara çıkan vatandaşlar da konsere alkışlarla eşlik etti.
Trakya'nın tek sakin şehir ünvanlı Vize ilçesinde, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için farklı bir etkinliğe imza atıldı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Vizeli müzisyenler eşliğinde ilçenin sokaklarında davul ve zurna çaldı. Traktör kasasında sosyal mesafe gözeterek Trakya havaları çalan polis eskortu eşliğindeki müzisyenlere balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da eşlik etti. Özalp, korona virüs salgını dönemini en az hasarla atlatacaklarına olan inancı olduğunu belirterek, Vizelilere evde kaldıkları için teşekkür etti. Kırklareli’nde ’Dokuz sekizlik’ evde kal konseri

Kaynak: İHA

Etiketler: Ercan Özalp, Kırklareli, Özalp, Vize, Genel
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