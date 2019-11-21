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Kırklareli'nde "dur" ihtarına uymayan otomobilde kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilinde, 193 litre kaçak içki ele geçirildi.

21.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:38Kırklareli'nde
'nde güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin otomobilinde, 193 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz otoban gişelerinde S.K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Pınarhisar ilçesinde yakalandı.
Otomobilde yapılan aramada, şişelenmiş satışa hazır halde 193 litre kaçak içki ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü S.K. ile otomobilde bulunan E.Y, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaçak içkiye el konuldu.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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