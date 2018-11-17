Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'nde iki köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım, onarım ve direk montaj çalışmaları nedeniyle Koruköy ve Kuzulu köyüne 20 Kasım
Salı günü bir süre elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
20 Kasım,Trakya Bölgesi,Kırklareli
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:04