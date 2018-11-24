Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'nde 2 belde, 27 köy, 3 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle İnece
ve Karahalil
beldeleri ile Babaeski
ilçesinin Nadırlı, Çiğdemli
, Katranca, Pehlivanköy
ilçesinin Yeşilova
, Kumköy
, İmampazarı, Hıdırca, Yeşilpınar
, Kuştepe, Akarca
, Doğanca
köyleri ile Ergene
, Kazımdirik ve Kurtululuş mahalleleri, Kofçaz
ilçesinin Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Terzidere, Malkoçlar, Kula
, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Taştepe, Aşağıkanara köylerine 25 Kasım Pazar günü bir süre elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler, Kofçaz ilçesinin köylerinde 08.00-14.30, Babaeski ve Pehlivanköy ilçesinin köylerine 09.00-15.00, Karahalil ve İğnece beldelerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
Babaeski,Karahalil,Kırklareli
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:04