24 Kasım 2018, 13:04
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Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'nde 2 belde, 27 köy, 3 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'nde 2 belde, 27 köy, 3 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım, onarım çalışmaları nedeniyle İnece ve Karahalil beldeleri ile Babaeski ilçesinin Nadırlı, Çiğdemli, Katranca, Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova, Kumköy, İmampazarı, Hıdırca, Yeşilpınar, Kuştepe, Akarca, Doğanca köyleri ile Ergene, Kazımdirik ve Kurtululuş mahalleleri, Kofçaz ilçesinin Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Terzidere, Malkoçlar, Kula, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Taştepe, Aşağıkanara köylerine 25 Kasım Pazar günü bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Kofçaz ilçesinin köylerinde 08.00-14.30, Babaeski ve Pehlivanköy ilçesinin köylerine 09.00-15.00, Karahalil ve İğnece beldelerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi. Babaeski,Karahalil,Kırklareli
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:04