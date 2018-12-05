Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'de 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, direk dikim ve şebeke tesis çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Koruköy, Kuzulu, Vize
ilçesine bağlı Soğucak
ve Doğanca
köyleri ile Pınarhisar
ilçesine bağlı Yenice
köyünün Hürriyet
ve Cumhuriyet mahallelerine, 6 Aralık
Perşembe günü bir süre elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler Koruköy ve Kuzulu köylerinde 09.00-18.00, diğer köy ve mahallelerde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
Vize,Trakya Bölgesi,Kırklareli
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:57