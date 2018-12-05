05 Aralık 2018, 09:57
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Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'de 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'de 4 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, direk dikim ve şebeke tesis çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Koruköy, Kuzulu, Vize ilçesine bağlı Soğucak ve Doğanca köyleri ile Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünün Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerine, 6 Aralık Perşembe günü bir süre elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Koruköy ve Kuzulu köylerinde 09.00-18.00, diğer köy ve mahallelerde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi. Vize,Trakya Bölgesi,Kırklareli
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:57