Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, direk dikim çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Karakoç köyü ile Lüleburgaz ilçesinin 8 Kasım Mahallesi'nde 7 Aralık Cuma günü bir süre elektrik verilemeyecek.
Söz konusu kesintiler Karakoç köyünde 10.00-14.00 ve 8 Kasım Mahallesi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
Trakya Bölgesi,Kırklareli
06 Aralık 2018 Perşembe 11:31