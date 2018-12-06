Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

06 Aralık 2018 Perşembe 11:31



06 Aralık 2018 Perşembe 11:31

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, direk dikim çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Karakoç köyü ile Lüleburgaz ilçesinin 8 Kasım Mahallesi'nde 7 Aralık Cuma günü bir süre elektrik verilemeyecek.Söz konusu kesintiler Karakoç köyünde 10.00-14.00 ve 8 Kasım Mahallesi'nde 08.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.Kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.