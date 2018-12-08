Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'nde 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile röle değişim çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Pınar
, Babaeski
ilçesinin Cumhuriyet, Dindoğru ve Gazi Kemal mahallelerine yarın elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler Pınar Mahallesi
'nde 08.00-16.00, Cumhuriyet, Dindoğru mahallelerinde 09.00-12.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 13.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
Pınar,Kırklareli
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:37