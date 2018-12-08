08 Aralık 2018, 12:37
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Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile röle değişim çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Pınar, Babaeski ilçesinin Cumhuriyet, Dindoğru ve Gazi Kemal mahallelerine yarın elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Pınar Mahallesi'nde 08.00-16.00, Cumhuriyet, Dindoğru mahallelerinde 09.00-12.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 13.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi. Pınar,Kırklareli
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:37