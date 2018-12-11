11 Aralık 2018, 09:36
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Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'nde 21 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Kırklareli'nde 21 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım ile enerji nakil hattına fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Kadıköy ve Erikler köyleri, Kofçaz ilçesine bağlı Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Yeni, Terzidere, Malkoçlar, Kula, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Yeşillik, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Tastepe, Aşağıkanara köyleri ile Babaeski ilçesinin Müsellim köyüne yarın elektrik verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler kent merkezi ve Kofçaz ilçesine bağlı 20 köyde 12.00-14.00, Müsellim köyünde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.

Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi. Trakya Bölgesi,Kofçaz,Kırklareli
11 Aralık 2018 Salı 09:36