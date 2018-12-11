Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'nde 21 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım ile enerji nakil hattına fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle kent merkezinin Kadıköy
ve Erikler köyleri, Kofçaz
ilçesine bağlı Topçular, Ahmetler, Ahlatlı, Yeni, Terzidere, Malkoçlar, Kula
, Kocayazı, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Karaabalar, Yeşillik, Devletliağaç, Elmacık, Beyci, Kocatarla, Tastepe, Aşağıkanara köyleri ile Babaeski
ilçesinin Müsellim köyüne yarın elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler kent merkezi ve Kofçaz ilçesine bağlı 20 köyde 12.00-14.00, Müsellim köyünde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.
Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.
Trakya Bölgesi,Kofçaz,Kırklareli
11 Aralık 2018 Salı 09:36