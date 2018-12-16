Kırklareli'nde Elektrik Kesintisi

Kırklareli
'nde 3 köyde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, şebeke bakım ve onarım ile fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle merkeze bağlı Üsküpdere ve Karıncak köyleri ile Babaeski
ilçesinin Kumrular köyüne 18 Aralık
'ta elektrik verilemeyecek. Söz
konusu kesintiler, merkeze bağlı köylerde 09.00-17.00, Kumrular köyünde ise 09.00-15.00 saatlerinde uygulanacak.
Kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
Trakya Bölgesi,Aralık,Kırklareli
16 Aralık 2018 Pazar 13:15