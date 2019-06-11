11.06.2019 17:00
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Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'nde üç köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

Kırklareli'nde üç köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Celaliye, Pınarhisar ilçesinin Tozaklı, Vize ilçesinin Doğanca köyleri ile Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinin Hürriyet ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Güven mahallesine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Celaliye köyünde 09.00-18.00, Tozaklı ve Doğanca köylerinde 10.00-18.00, Hürriyet Mahallesi'nde 09.00-15.00, Güven Mahallesi'nde ise 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Kaynak: AA
Doğanca, Celaliye, Kırklareli, Güncel