16.06.2019 11:12
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Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli

Kırklareli'nde iki köy üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

Kırklareli'nde iki köy üç mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, Babaeski ilçesinin Kuleli köyü ile ilçenin Kurtuluş mahallesi, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Akarlar ve Yeni Cami mahalleleri ve Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat köyüne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Kuleli köyünde 09.00-15.00, Hamitabat köyünde 09.00-18.00, Akarlar ve Yeni Cami mahallelerinde 10.00-18.00, Kurtuluş Mahallesinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Kaynak: AA
Yeni Cami, Kırklareli, Güncel

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