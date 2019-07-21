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Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 10 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

21.07.2019 16:38 Kırklareli
Kırklareli'nde 10 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile armatür değiştirme çalışmaları kapsamında, Vize ilçesinin Kömürköy, Kızılağaç, Küçükyayla, Hamidiye, Balkaya, Aksicim, Kışlacık, Demirköy ilçesinin Hamdibey, Babaeski'nin Kurtuluş mahallesi, Çiğdemli, Katranca köyleri ile Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Akarlar, Işıklar ve Yenicami mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Söz konusu kesintiler, Çiğdemli, Katranca, Hamdibey köyleri ile Kurtuluş mahallesinde 09.00-18.00, Kömürköy, Kızılağaç, Küçükyayla, Hamidiye, Balkaya, Aksicim, Kışlacık köylerinde 08.00-18.00, Akarlar, Işıklar ve Yenicami mahallelerinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Kaynak: AA
Kırklareli, Kızılağaç, Hamidiye, Güncel

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