Kırklareli'nde Erkek Cesedi Bulundu

Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgeye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bir ceset olduğu ihbarı üzerine söz konusu bölgeye gitti.
Ekipler, Mehmet Akif Mahallesi Karakoçak mevkisindeki ormanlık alanda yaptıkları araştırmada, üzeri toprakla örtülü, 80'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkeğin cesedine ulaştı.
Üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan kişinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Vize,Kırklareli
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:09