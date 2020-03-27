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Kırklareli'nde "evde kalın" çağrısına cemaat uydu

Kırklareli'nde cami cemaatinin, Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (Kodvid-19) tedbirleri kapsamında yaptığı "Evde kalın" çağrısına uyduğu görüldü.

27.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:16
Kırklareli'nde
Kırklareli 'nde cami cemaatinin, Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs (Kodvid-19) tedbirleri kapsamında yaptığı "Evde kalın" çağrısına uyduğu görüldü.
Başta Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi olmak üzere polis ekipleri kentteki tüm camilerde tedbir alırken, cemaatle namaza ara verildiği uyarılarını dikkate alan vatandaşların gelmediği görüldü.
Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar gereği cuma ve cemaatle kılınan vakit namazlarına ara verildiğini hatırlattı.
Koronavirüs tedbirlerine herkesin uyması gerektiğini ifade eden Demirtaş, evlerinden çıkmayan vatandaşlara teşekkür etti.
Müftü Demirtaş, Türk milletinin en kısa sürede koronavirüs salgınından kurtulacağına ve camilerin kapılarını yeniden açacağına inandığını kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Kırklareli, Güncel

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