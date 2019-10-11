Kırklareli'nde fuhuş operasyonu

Kırklareli
'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli taksici tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, taksicilik yapan Mehmet Ş. fuhşa teşvik etme ve yer temin etmek iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık sorgulamasının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ş. tutuklandı.