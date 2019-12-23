Haberler » Güncel » Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haber

Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

23.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:32 Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı
'nin ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Kırklareli ve Babaeski emniyet müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki kısmen zihinsel engelli bir kızı fuhşa sürükledikleri iddiasıyla bir grubu fiziki ve teknik takibe aldı.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkeme İ.Ç, U.Ö, E.D. ve E.B'nin tutuklanmasına diğer zanlıların ise adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.
Serbest bırakılmalarına Babaeski Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42   5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime cin girmiş gibi oluyordum - Haber
18:42   Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında - Haber
18:42   Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
18:42   Yemenli öğrencilerden Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya ziyaret - Haber
18:42   Türkiye, Bosna Hersek'te yeni kurulan hükümete başarılar diledi - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:45:11