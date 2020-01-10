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Kırklareli'nde göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.

10.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:40Kırklareli'nde göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı
'nin ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.
İlçede yapımı süren yeni devlet hastanesinin altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon sistemi için açılan 6 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.
Diğer işçilerin vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 2 işçi itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
İşçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Lüleburgaz, Kırklareli, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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