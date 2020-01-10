Kırklareli'nde göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak altında kalan 2 işçi, bulundukları yerden çıkarıldı.
İlçede yapımı süren yeni devlet hastanesinin altyapı çalışmaları sırasında kanalizasyon sistemi için açılan 6 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.
Göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.
Diğer işçilerin haber
vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Toprak altında kalan 2 işçi itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
İşçiler sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.