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Kırklareli'nde halk pazarlarında koronavirüs tedbirleri

Kırklareli'nde yeni tip Kornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler artarak devam ediyor.

11.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:58
Kırklareli'nde halk pazarlarında koronavirüs tedbirleri
Kırklareli 'nde yeni tip Kornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemler artarak devam ediyor.
Kırklareli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, halk pazarı kurulmadan önce pazar alanında dezenfekte yaparak, pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıyor.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazara gelen vatandaşlar, ateşlerinin ölçümü ve ellerini dezenfekte etmesinden sonra pazar alanına alıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara ise maske veriliyor.
Sosyal mesafe kuralına göre kurulan halk pazarında, yoğunluğun oluşmaması için pazarcı esnafının iki katı kadar vatandaşın pazar alanına girişi sağlanıyor.
Belediye tedbirleri aralıksız ve titizlikle yürütüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel
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