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Kırklareli'nde halk pazarlarında tuhafiye ve diğer ürün satışları yasaklandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarlarında tuhafiye ve diğer ürün satışları yapılmayacak.

23.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:16
Kırklareli'nde halk pazarlarında tuhafiye ve diğer ürün satışları yasaklandı
Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarlarında tuhafiye ve diğer ürün satışları yapılmayacak.
Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarına kısıtlama getirildiği belirtildi.
Alınan karar doğrultusunda halk pazarında sadece sebze ve meyve satışı yapan tezgahların açık tutulacağı ifade edilen açıklamada, tuhafiye ve diğer ürün satış bölümlerin açılmayacağı bildirildi.
Vatandaşların zorunlu kalmadığı sürece evlerinden çıkmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde her geçen gün salgının yayılması ile biz de doğru orantılı halkımızın sağlığını koruyacak tedbirler almaya devam ediyoruz. Pazarcılar Odası ile görüşmelerimiz sonucu aldığımız tedbirler kapsamında bu hafta çarşamba ve cumartesi kurulan halk pazarında sadece meyve ve sebze bölümleri açılacak, tuhafiye ve diğer ürün satış bölümleri kapalı olacak. Bunun yanı sıra tezgah aralıkları belirli mesafeye getirilerek, konulan ürünlerin vatandaşlar tarafından seçilmesine müsaade edilmemektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırklareli, Güncel

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