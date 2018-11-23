Kırklareli'nde Hırsızlar 3 Bin TL'lik Telefon Kablosu Çaldı

23 Kasım 2018 Cuma 09:16



23 Kasım 2018 Cuma 09:16

Kırklareli'nde hırsızlar 3 bin TL değerinde telefon kablosu çaldı.Kırklareli merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde hırsızlık olayının meydana geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, Şükrüpaşa-Armutveren köyleri arasında bir firmaya ait yaklaşık 255 metre uzunluğunda 3 bin TL değerinde telefon kablosunun çalındığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ