23 Kasım 2018, 09:16
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Kırklareli'nde Hırsızlar 3 Bin TL'lik Telefon Kablosu Çaldı

Kırklareli

Kırklareli’nde hırsızlar 3 bin TL değerinde telefon kablosu çaldı.

Kırklareli'nde hırsızlar 3 bin TL değerinde telefon kablosu çaldı.

Kırklareli merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde hırsızlık olayının meydana geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada, Şükrüpaşa-Armutveren köyleri arasında bir firmaya ait yaklaşık 255 metre uzunluğunda 3 bin TL değerinde telefon kablosunun çalındığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ Jandarma,Kırklareli
23 Kasım 2018 Cuma 09:16



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