Kırklareli'nde iki ayrı kavgada 10 kişi silahla yaralandı

Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgalarda yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

25.05.2020 01:54 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:59
Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgalarda yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akalar Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine grup arasında kavga çıktı.
Silah, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı belirlenen kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise kavganın çıktığı bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler olaya karışan şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Lüleburgaz ilçesinde de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.
Mahallede yaşanan gerginlik nedeniyle çevik kuvvet ile özel hareket ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kırklareli’nde iki ayrı kavgada 10 kişi silahla yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, kavga, Güncel, Haber

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