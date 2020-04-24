Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kırklareli'nde iki kardeş yanan evlerini gözyaşları içinde izledi

Kırklareli'nde iki kardeş, yangın sonucu evlerinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

24.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:02
Kırklareli'nde iki kardeş yanan evlerini gözyaşları içinde izledi
Kırklareli'nde iki kardeş, yangın sonucu evlerinin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
Bademlik Caddesi Zümrüt Sokak'ta Metin Uygun'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
O sırada evde bulunan 16 yaşındaki Işıl Uygun, yangını fark ederek dışarıya çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Çalışma sırasında zaman zaman evden patlama sesleri duyuldu.
Işıl Uygun ve ağabeyi Özgür Uygun, yanan evlerini birbirlerine sarılarak gözyaşları içerisinde izledi.
Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi, yanındaki binanın mantolama köpükleri zarar gördü.

Kaynak: AA

Etiketler: Değerli Taş, Metin Uygun, Kırklareli, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter’dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Türkiye’nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haberler
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Bakan Koca’dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir Haberler
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir
74 yaşındaki Ajda Pekkan’dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım Haberler
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
4 günlük yasakta kaç kişiye ceza kesildi? İçişleri sayıyı paylaştı Haberler
4 günlük yasakta kaç kişiye ceza kesildi? İçişleri sayıyı paylaştı
Özgü Namal’dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Haberler
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Haberler››Güncel››Kırklareli'nde iki kardeş yanan evlerini gözyaşları içinde izledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:56: Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü - Haber 22:50: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan ramazan ayı mesajı - Haber 22:44: Sudan'dan Port Sudan Limanının BAE'ye satılacağı iddialarına yalanlama - Haber 22:33: Gökyüzünde sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü - Haber 22:30: Muğla'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ehliyetsiz sürücüye ceza - Haber 22:15: Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı - Haberler 22:10: Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi - Haber 22:06: Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek - Haber 21:09: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi - Haber 19:27: Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi - Haber