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Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı

Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

24.07.2019 11:33 Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı
Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, bir otelin konferans salonunda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2019 yılının ilk altı ayı içerisinde yürütülen faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.
Bu yıl ilk defa Sosyal Çalışma Programı'nın uygulandığını ifade eden Babalıoğullu, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvuruları ile açılması planlanan mesleki eğitim kurslarının değerlendirildiğini belirtti.
Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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