Haberler » Güncel » Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı

Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

31.10.2019 13:36Kırklareli'nde istihdam toplantısı yapıldı
Kırklareli İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, bir restoranda, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplandı.
Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, 2019 yılında yürütülen faaliyetler hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.
11 bin 340 iş arayan vatandaştan 5 bin 142'sinin işe yerleştirildiğini aktaran Babalıoğullu, tüm iş arayan vatandaşların istihdamına yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtti.
Toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:04 Polis-şüpheli kovalamacası - Güvenlik kamerası
14:04 Sivas'ta 250 bin kış çiçeği toprakla buluşturulacak
14:04 Sakarya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
14:04 Sorgun'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bisiklet dağıtıldı
14:03 Konak'lı öğrenciler tarih turuna çıktı
14:02 Kahramanmaraş'ta başarılı öğrencilere madalya verildi
14:02 İdlib'e yoğun hava saldırılarında 5 sivil öldü
31.10.2019 14:05:36