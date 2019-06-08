Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza

Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 8 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı
'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 8 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Kaynak: AA
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