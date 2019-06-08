08.06.2019 12:32
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Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza

Kırklareli

Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 8 kişiye ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 8 kişiye ceza uygulandı.

Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada 8 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.

Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Kaynak: AA
Kazandere Barajı, Jandarma, Kırklareli, Güncel