Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza

Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 93 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Hamidiye
ve Aksicim köylerindeki Kazandere Barajı
'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri 2-9 Haziran tarihlerinde bölgede çalışmada bulundu.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada 93 kişiyi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemeler de el konuldu.
Kaynak: AA
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