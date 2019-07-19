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Kırklareli'nde kaçak balık avına ceza

Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 10 kişiye ceza uygulandı.

19.07.2019 09:55 Kırklareli
Vize ilçesinde barajda kaçak balık avlayan 10 kişiye ceza uygulandı.
Vize ilçesinin Aksicim köyü Kazandere Barajı'nda kaçak balık avlanıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışmada bulundu.

Ekipler, yürüttükleri çalışmada A.K, A.T, O.S, O.B, O.Y, S.S, S.K, Ş.D, Ş.Ş ve U.T'yi balık avladığı sırada yakaladı.
Kaçak avlananlar hakkında ceza uygulandı, canlı ele geçirilen balıklar suya bırakıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerince balık avında kullanılan malzemelere de el konuldu.
Kaynak: AA
Kazandere Barajı, Jandarma, Vize, Güncel

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