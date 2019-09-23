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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton 597 litre kaçak içki ele geçirildi.

23.09.2019 16:46Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton 597 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı.
Operasyon düzenleyen ekipler, H.Ç, G.C. ve C.D'ye ait evde arama yaptı.
Yapılan aramada, evin bahçesindeki üç su tankerinde 1 ton 597 litre kaçak içki ile TAPDK bandrollü kapüşonla kapatılmış 253 cam ve plastik şişelere doldurulmuş halde bulunan içkiye el konuldu.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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