Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli
'nde düzenlenen operasyonda 191 litre kaçak içki ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir şüphelinin piyasaya kaçak içki sürdüğü bilgisine ulaştı.
Ekipler Demirköy ilçesinin Balaban köyü yakınlarında şüpheli R.Ö'nün kullandığı kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramalarda 191 litre kaçak içki, 150 paket kaçak sigara 15 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Olayla ilgili R.Ö. gözaltına alındı.