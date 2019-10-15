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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu

Kırklareli'nde kendi ürettiği kaçak içkileri piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

15.10.2019 11:58Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu
Kırklareli'nde kendi ürettiği kaçak içkileri piyasaya sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde A.O.İ.'nin evinde kaçak içki üreterek piyasaya sürdüğünü tespit etti.
A.O.İ'yi takibe alan ekipler, 2 litre içkiyi S.Ç'ye sattığı esnada suç üstü yakalandı.
Şüpheli A.O.İ. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 litre kaçak içki ele geçirildi.
Ekipler kaçak içkiye el koyarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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