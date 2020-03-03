Kırklareli'nde kaçak içki ve sigara operasyonu

Babaeski ilçesinde 27,9 litre kaçak içki ile 78 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye kaçak içki getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Katranca köyü yakınlarında M.C yönetimindeki otomobili durdurarak arama yaptı.
Aramada, 27,9 litre çeşitli markalarda kaçak içki ile 78 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaçak içki ve sigaralara el konuldu.