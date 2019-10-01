Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kırklareli'nde kaçak kazı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1.i derece SİT alanı içerisinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunan 3 kişi ellerindeki malzemelerle birlikte yakalandı.

01.10.2019 11:32Kırklareli'nde kaçak kazı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1.i derece SİT alanı içerisinde izinsiz kazı faaliyetinde bulunan 3 kişi ellerindeki malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan kişiler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 27 Eylül'de saat 19.45 sıralarında Vize ilçesi Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde meydana geldi. Bölgede kolluk devriyesi gerçekleştiren jandarma ekipleri 1. derece SİT alanı içerisinde yer alan bölgede M.A.M, M.G. ve S.T. isimli kişileri yanlarında 1 adet akü, 1 adet sıvı transfer pompası, 1 adet kürek, 1 adet su çekme dinamosu, 2 adet akülü fener, 1 adet sarı renkli metre ve 4 adet kafa feneriyle birlikte araştırma yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Hamidiye, Eylül, Vize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:58 Pendik'te başına aldığı tek kurşunla hayatını kaybetmişti, katil zanlısı yakalandı
14:58 Kayalıktan düşen kadın hayatını kaybetti
14:58 Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı
14:54 Sultanbeyli Battal Gazi Mahallesi'nde inşaatta göçük meydana geldi.
14:54 Eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko yalan makinesiyle ifade vermeyi reddetti
14:53 Her yerde aranıyordu Yozgat'ta yakalandı
14:53 Moldovyalı kadın turist otel odasında ölü bulundu