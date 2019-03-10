Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Kırklareli
'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize
ilçesine bağlı Hamidiye
köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Kuşku mevkisinde G.B, A.S ve E.K ile Meleşkoru mevkisinde E.S, Ö.A, H.İ ve E.U'yu suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, her iki bölgede de çukur kazdıkları tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen dedektör ve kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Vize, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA