Kırklareli'nde Kaçak Kazı Operasyonu

Kırklareli
'nde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesi ile Balaya köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Her iki mevkiye eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, F.İ, S.B, İ.A, M.T, E.Ç, E.Y. ve S.O'yu suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Kıyıköy beldesinde çukur kazdıkları tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen dedektör ve kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Kıyıköy, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA