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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

20.07.2019 12:18 Kırklareli
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin kobra tarla mevkisi ve Balkaya köyünde nalbant ağaçları mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Ş.Ö, F.Ö, M.K, R.K, S.G ve A.A'yı kaçak kazı yaparken yakaladı.
Şüphelerin, kobra tarla mevkisinde 6, nalbant ağaçları mevkisinde ise 1 metre derinliğinde çukur açtıkları belirlendi.
Jandarma ekipleri, şüphelileri gözaltına alırken, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Kaynak: AA
Kırklareli, Jandarma, Güncel

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