Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli
'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyü ile Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonlarda S.G, Ö.A, T.U, Ş.A, H.Y, Y.S, M.T, C.K ve Pakistan uyruklu A.M'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.
Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Öte yandan Pakistan uyruklu A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.