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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına aldı.

31.07.2019 11:48 Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyü ile Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarda S.G, Ö.A, T.U, Ş.A, H.Y, Y.S, M.T, C.K ve Pakistan uyruklu A.M'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.
Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Öte yandan Pakistan uyruklu A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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