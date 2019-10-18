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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

18.10.2019 14:19Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hamidiye ve Balkaya köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Kuşku ve Terzi mağaraları mevkilerine düzenlediği operasyonda O.S. ve M.M.Ö'yü kazı yaptığı sırada yakaladı.
İki şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığına götürdü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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