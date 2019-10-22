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Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

22.10.2019 09:40Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balkaya ile Kızılağaç köylerinde üç bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Balkaya mevkisinde H.S. T.B ve S.S.'yi, Nalbant Ağaçları mevkisinde R.N ve A.T, Lavadiç mevkisinde F.G. N.G, A.D ve Ç.T'yi suçüstü yakaladı.
Bu sırada kazı yaparken dengesini kaybedip kayalıklara başına çarparak yaralanan F.G, Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli buradaki müdahalesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan diğer 8 şüpheli de İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kırklareli, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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