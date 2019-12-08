Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı

Kırklareli
'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Aksicim köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Domuzkaya mevkisine düzenlediği operasyonda, M.A, M.K, T.B, F.D, Y.E.Ö, M.İ.Ç, E.E. ve A.A'yı kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı jeneratör, hilti, kürek, kazma, keski, çekiç, murç ve elektrik kablosuna el konuldu.
Gözaltına alınan 8 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.