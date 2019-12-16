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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:10Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı
'nde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri ile Kıyıköy beldesinde kaçak kazılar yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.D, O.M, S.K, H.L, M.Ç, C.V, H.Ş, L.P, G.Ş, S.A, İ.D, M.D, B.Ç. ve B.S. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı jeneratör, kazma, kürek, keski, çekiç, murç ve elektrik kablosuna el konuldu.
Gözaltına alınan 14 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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