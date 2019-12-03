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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:52Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
'nde düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin Sülüklü Göl ve Aytoroz mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, iki bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, M.E. Ö.E. M.E. N.S. ve C.K'yı kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İki dedektör, akü ve kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Kırklareli, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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