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Kırklareli'nde kadınlar maske üretimi için kolları sıvadı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup kadın, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere tek kullanımlık maske üretimine başladı.

09.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:03
Kırklareli'nde kadınlar maske üretimi için kolları sıvadı
Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup kadın, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere tek kullanımlık maske üretimine başladı.
Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile Lüleburgaz Belediyesi işbirliğinde, 2 bin maskenin üretilmesi için 15 kadın makinelerin başına geçti.
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde üretilecek maskeler, pazar yerlerinde, toplu taşıma araçlarında ve belediye hizmet binasına giden vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ve dünyanın çok hassas bir süreçten geçtiğini söyledi.
Yetkililerin, evlerinden çıkan vatandaşlara maske takmayı önerdiğini anımsatan Gerenli, "Maske için talep artıyor. Bu zor günleri toplumsal dayanışma ve yardımlaşma içerisinde hep birlikte atlatacağız. Maske üretimine katılan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Kooperatifin başkanı Deniz Şahin de belediyenin malzeme desteği ile maske üretimine başladıklarını ve kadınların büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
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