Kırklareli'nde kamyon kasasında 78 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli
'nin Babaeski
ilçesinde bir kamyonetin kasasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 78 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul
'dan Kırklareli'ne düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler ilçe girişinde K.D. yönetimindeki kamyonu durdurdu.
Yapılan aramada kamyonun kasasında Fas, İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu 78 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla K.D. gözaltına alındı.