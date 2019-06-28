28.06.2019 10:23
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Kırklareli'nde kan bağışçıları ödüllendirildi

Kırklareli

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanlığı tarafından kentteki gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi.

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanlığı tarafından kentteki gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi.
"Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları" için Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen ödül törenine, Vali Osman Bilgin, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç ile çok sayıda kan bağışçısı katıldı.
Vali Bilgin, konuşmasında, kan bağışının önemli olduğunu söyledi.
Düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür eden Bilgin, bir ünite kanın çok sayıda hayat kurtarabileceğini aktardı.
Kendisininde kan bağışçısı olduğunu ifade eden Bilgin, kan bağışlayan vatandaşları onurlandırmak içinde tören düzenlediklerini ifade etti.
Konuşmaların ardından 35 kez kan bulunan vatandaşlara altın, 25 kez kan bağışında bulunan gönüllülere gümüş, 10 kez kan veren gönüllülere ise bronz madalya verildi.
Kaynak: AA
Türk Kızılayı , Kırklareli , Güncel

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