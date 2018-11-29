Kırklareli'nde Kar Etkili Oluyor

29 Kasım 2018 Perşembe 12:12



29 Kasım 2018 Perşembe 12:12

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor.Bölgede dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda devam eden kar, yer yer tipiye dönüştü.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 9, Mahya Tepe mevkisinde 16, Kofçaz ilçesinde 8, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 4 santimetreye ulaştı.Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.