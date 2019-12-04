Haberler » Güncel » Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor - Haber

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

04.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:32Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar, zaman zaman tipiye döndü.
Kar kalınlığı ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 10, 'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz ilçesinde 5 santimetreye ulaştı.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda biriken kar ve buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Zaman zaman tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yaptı.

Bulgaristan, Kırklareli, Demirköy, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:50 Bursa'nın en dik ve sarp vadileri böyle aranıyor - Haber
14:49 Kayseri ve Kastamonu arasında 'pastırma' rekabeti - Haber
14:48 Vatandaş Kaçak yapıları kendi kaldırmaya başladı - Haber
14:45 Evliyaoğlu'ndan arıcılara kışlatma uyarısı - Haber
14:44 "Kadına yönelik şiddet, en yıkıcı insan hakkı ihlalidir" - Haber
14:26 YSK'nın AK Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ı görevden alacağı iddia edildi - Haber
14:09 Özel okulda maaşlarını alamayan öğretmenler derse girmedi - Haber
13:45 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Ya başka ülkeden bahsediyorlar ya da milletin aklıyla dalga geçiyorlar - Haber
13:23 Karamollaoğlu, açlık sınırı üzerinden hesap yapıp asgari ücret için rakam teklifinde bulundu - Haber
13:10 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, fotoğraf çekilmeyi unutan Erdoğan'ı uyardı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
11:22 1 yaşındaki çocuğun yanında sigara içip video çekilmesi ihbar kabul edildi: 6 kişi gözaltında
10:16 Araştırmacı Yazar Hiçyılmaz: Erdoğan'ın ailesinin kökeni, Orta Asya'ya uzanıyor
08:51 Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı
21:09 Fenerbahçe-İstanbulspor maçı seyircisiz oynandı!
4.12.2019 15:00:23