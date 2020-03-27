Kırklareli'nde karantina yurdunda görevli personel evine gidemeyecek
Kırklareli Valiliği, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen karantina altındaki vatandaşların bulunduğu Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda görevli personelin ikametlerine gitmelerinin yasaklandığını bildirdi.
Kırklareli Valiliği, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen karantina altındaki vatandaşların bulunduğu Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda görevli personelin ikametlerine gitmelerinin yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Gürcistan , Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus 'tan getirilerek Hundi Hatun Yurdu'na yerleştirilen 487 kişinin 14 gün tedbir amacıyla karantinada tutulacağı belirtildi.
Görevli personelin de bir süre yurtta kalacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın kaldığı yurtlarda görev alan tüm personelimizin 27 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla ikametlerine gitmeleri yasaklanmıştır. Ailelerinin, kendilerinin ve toplumumuzun sağlığı açısından görevlilerimiz 14 gün süreyle Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında misafir edilecektir."
Kaynak: AA