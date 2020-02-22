Haberler » Güncel » Kırklareli'nde 'kitap okuma etkinliği' düzenlendi - Haber

Kırklareli'nde "kitap okuma etkinliği" düzenlendi

Kırklareli Valiliğince başlatılan "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.

22.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:32Kırklareli'nde
Valiliğince başlatılan "Kırklareli Okuyor Projesi" kapsamında üniversite öğrencileri kitap okuma etkinliği düzenledi.
Kırklareli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Araştırmalar Kulübü üyeleri İstasyon Caddesi'nde bir süre kitap okudu.
Kulübün başkanı Mehmet Sarban, yaptığı konuşmada, kitap okuma alışkanlığının artması ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Etkinliğin, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştığını anlatan Sarban, herkesi kitap okumaya davet etti.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:36  Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
08:31  Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?
08:19  21 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
22.02.2020 09:42:34