Kırklareli
'nde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başladı. Lüleburgaz
Kan Merkezi ile Türk Kızılayı
Kırklareli Şubesi iş birliğiyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı
'nda kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan Merkezi'nde görevli doktor Hüseyin Topçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre bağışlarının önemli olduğunu söyledi.
Bağışlar sayesinde birçok insanın hayatının kurtulduğunu belirten Topçuoğlu, şunları kaydetti:
"Kan bağışı ve kök hücre kampanyalarına büyük önem veriyoruz. Vatandaşların kan ve kök hücre bağışlarıyla insanların hayatları kurtuluyor. Bir insanın hayatını kurtarmak da hayat kurtaran insan için daha çok mutluluk verici bir şey yoktur. Herkesi hayat kurtarmak için bağışa davet ediyoruz."
Topçuoğlu, kampanyanın 16 Aralık
Pazar günü saat 19.00'da sona ereceğini bildirdi.
Demokrasi Meydanı,Kırklareli
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:30